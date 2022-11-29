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ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
Втрати противника склали до 470 осіб пораненими
фото: Генштаб

Знищено близько 50 одиниць військової техніки рашистів

Українським захисники атакували позиції російських окупантів у Запорізькій та Луганській областях. Унаслідок чого майже 470 рашистів було поранено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине в Луганській області. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Теги: Луганщина ворог ЗСУ пологи окупанти

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