ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів

Знищено близько 50 одиниць військової техніки рашистів

Українським захисники атакували позиції російських окупантів у Запорізькій та Луганській областях. Унаслідок чого майже 470 рашистів було поранено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине в Луганській області. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.