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ЗСУ повідомили, чи контролюють Кінбурнську косу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, чи контролюють Кінбурнську косу
На Кінбурнській косі ворог здійснює перегрупування
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони

Збройні сили України поки не взяли під контроль Кінбурнську косу, що на Миколаївщині. Про це повідомив начальник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі загальнонаціонального марафону.

«Наразі ворог там здійснює перегрупування. Ситуація на Кінбурнській косі контрольована. Поки що про контроль над Кінбурнською косою з боку ЗСУ не йдеться», – зазначив він.

Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, Єрін зауважив, що за допомогою постійних обстрілів Херсона російська армія намагається «посіяти страх і паніку серед мирного населення» та «тримати в тонусі українські війська».

«Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони», – підсумував він.

Як повідомлялося, на Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови. 

За повідомленням аналітиків Інститут вивчення війни (ISW), вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.

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Теги: Миколаївщина ворог армія контрнаступ населення ЗСУ

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