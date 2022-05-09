«Телеграм» заблокував канал рейкових партизанів у Росії

Партизани створили новий канал «Зупини вагони – офіційна група»

Соцмережа «Телеграм» 8 травня заблокувала канал антивоєнного партизанського руху «Зупини вагони». На момент блокування на каналі було майже 2,5 тис. підписників, і їхня кількість стрімко зростала.

Партизани створили новий канал «Зупини вагони – офіційна група», куди в найкоротші терміни заллють усі інструкції з колишнього каналу та через який планують вести подальшу комунікацію.

«Чесно кажучи, ми в легкому офігенії від того, що відбувається, – здавалося малоймовірним, що ФСБ налякається невеликого 2,5-тисячного канальчика, – пишуть партизани. – З нами починають боротися. А борються тільки з тими, кого бояться».

При створенні нового каналу активісти зіткнулися з труднощами: крім звичайного блокування каналу, була також заблокована можливість створювати нові канали по IP та з гео-крапок, з яких адмініструвався попередній канал.

Незадовго до блокування «Зупини вагони» опублікували карту залізничного опору, згідно з якою організований партизанський рух покрив понад 30% території Росії. Карта розійшлася по антивоєнному сегменту рунету, набравши мільйонні охоплення.

Перед повторною публікацією на новому каналі карту оновили.

«Ми трохи оновили карту з урахуванням нових даних + за порадою друзів, прибрали окупований у 2014 році Крим. Так, там діє залізничний опір, але все-таки це суверенна українська територія», – пояснили партизани.

Раніше активісти руху «Зупини вагони» заявляли, що в Росії діє щонайменше 20 груп організованого залізничного опору, у кожній із яких є десятки росіян.