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    «Телеграм» заблокував канал рейкових партизанів у Росії

    У Росії діє щонайменше 20 організованих груп рейкових партизанів - «Телеграм» заблокував канал рейкових партизанів у Росії
    У Росії діє щонайменше 20 організованих груп рейкових партизанів
    фото з відкритих джерел

    Партизани створили новий канал «Зупини вагони – офіційна група»

    Соцмережа «Телеграм» 8 травня заблокувала канал антивоєнного партизанського руху «Зупини вагони». На момент блокування на каналі було майже 2,5 тис. підписників, і їхня кількість стрімко зростала.

    Партизани створили новий канал «Зупини вагони – офіційна група», куди в найкоротші терміни заллють усі інструкції з колишнього каналу та через який планують вести подальшу комунікацію.

    «Чесно кажучи, ми в легкому офігенії від того, що відбувається, – здавалося малоймовірним, що ФСБ налякається невеликого 2,5-тисячного канальчика, – пишуть партизани. – З нами починають боротися. А борються тільки з тими, кого бояться».

    При створенні нового каналу активісти зіткнулися з труднощами: крім звичайного блокування каналу, була також заблокована можливість створювати нові канали по IP та з гео-крапок, з яких адмініструвався попередній канал.

    Незадовго до блокування «Зупини вагони» опублікували карту залізничного опору, згідно з якою організований партизанський рух покрив понад 30% території Росії. Карта розійшлася по антивоєнному сегменту рунету, набравши мільйонні охоплення.

    Перед повторною публікацією на новому каналі карту оновили.

    «Ми трохи оновили карту з урахуванням нових даних + за порадою друзів, прибрали окупований у 2014 році Крим. Так, там діє залізничний опір, але все-таки це суверенна українська територія», – пояснили партизани.

    Раніше активісти руху «Зупини вагони» заявляли, що в Росії діє щонайменше 20 груп організованого залізничного опору, у кожній із яких є десятки росіян.

    Теги: Крим росія окупанти ФСБ війна залізниця активісти Україна окупація #stoprussia
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    «Телеграм» заблокував канал рейкових партизанів у Росії