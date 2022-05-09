Україна обмежила кількість пунктів пропуску для ввезення авто

Легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися лише на трьох пунктах пропуску

Кабінет міністрів визначив три пункти пропуску для переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України. Це Устилуг, Грушів та Малий Березний. Про це йдеться в розпорядженні № 354-р.

Згідно з документом, переміщення здійснюється у:

пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення Устилуг;

міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Грушів;

міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Малий Березний.

Нагадаємо, що раніше в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

Додамо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військового збору, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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