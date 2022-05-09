У Запорізькій області рашисти розстріляли свої автомобілі, щоб не їхати на війну
Серед російської армії відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство
Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким. Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своєму Telegram каналі, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство.
Місцеві жителі повідомляють, що у Пологах російські військові розстріляли біля 20-ти своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту. За словами ворога, це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.
Також повідомляється, що напередодні 9 травня 2022 року мешканці міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з‘являтися листівки з написом «Перемогли нацизм – переможемо і рашизм».
Президент Володимир Зеленський записав нове звернення до 9 травня. Він наголосив, що Україна обов'язково переможе у цій війні, як перемогла над нацизмом у Другій світовій.
«Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!», – додав Зеленський.
Він додав, що немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого, ніж удаваний друг.
Тим часом 9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну. Хакери нагадали жителям Росії, що на їхніх руках кров українських дітей.
У Києві монумент «Батьківщина-мати» засяяв у кольорах прапора.