Twitter буде маркувати акаунти держЗМІ України та Білорусі

На аккаунти державних ЗМІ РФ така норма почала поширюватися ще раніше

Twitter ухвалив рішення тимчасово – до завершення війни, маркувати акаунти, що належать державним ЗМІ України та Білорусі. Про це на своїй сторінці пише віце-президент компанії з публічної політики Шинейд МакСуїнні.

«У періоди конфлікту важливо чітко визначити, які рахунки контролюються державами-учасницями. Сьогодні ми розповсюджуємо мітки державних акаунтів як на Україну, так і на Білорусь», – пише вона.

Раніше YouTube видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Зазначимо, Білий дім у рамках нових санкцій проти РФ заборонив поставку до РФ доларових банкнот. Про це президент США Джо Байден повідомив у новому зверненні.

Нагадаємо, минулої ночі стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.

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