У РФ залишилося 6 авіакомпаній, які ще літають за кордон

У Росію зараз здійснюють рейси 29 закордонних авіакомпаній із 20 країн

Шість російських авіакомпаній на сьогодні ще продовжують виконувати міжнародні рейси, попри санкції всього світу проти злочинних дій РФ. Про це пише Центр Транспортних Стратегій (ЦТС).

«Попри введені низкою закордонних держав обмеження на використання свого повітряного простору, російські авіакомпанії продовжують міжнародні авіаперевезення. Шість російських авіакомпаній виконують польоти до Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, ОАЕ, Таджикистану, Туреччини та Узбекистану з сукупною частотою близько 250 рейсів на тиждень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кордон літають літаки, які не мають ризику бути там затриманими.

У Росію здійснюють рейси 29 закордонних авіакомпаній із 20 країн. Серед них – Алжир, Вірменія, Бахрейн, Білорусь, Венесуела, Ізраїль, Індія, Ірак, Катар, Киргизстан, Марокко, Монголія, ОАЕ, Сербія, Сирія, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина та Узбекистан.

Нагадаємо, Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи.

Як відомо, Канада заарештувала російський «Руслан»: передасть ЗСУ.

Читайте також: