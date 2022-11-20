Тисячі людей у Курській області РФ залишилися без світла: що трапилося

Крижаний дощ випав у Росії в суботу, 19 листопада

Примхи природи залишили жителів прикордонної з Україною Курської області РФ без електрики

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив, що через крижаний дощ у регіоні наразі 20 тис. людей залишилися без електропостачання.

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Станом на сьогодні частині споживачів уже повернуто електропостачання, однак кількість людей, які залишаються без світла становить 10 тис. осіб.

«Вчорашня негода та крижаний дощ залишили без електропостачання майже 20 тисяч осіб у населених пунктах 11 районів», – написав посадовець у своєму Telegram.

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За словами російського чиновника, без світла залишаються жителі сіл у дев'яти районах області.

Нагадаємо, 12 листопада, у Курській області Росії стався вибух, внаслідок якого низка населених пунктів залишилися без світла.

Також 29 жовтня губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа.

До слова, раніше повідомлялося, що ПВК «Вагнера» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях Росії.

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