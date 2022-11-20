Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Тисячі людей у Курській області РФ залишилися без світла: що трапилося

Надія Клочко
glavcom.ua
Тисячі людей у Курській області РФ залишилися без світла: що трапилося
Крижаний дощ випав у Росії в суботу, 19 листопада
фото: російські ЗМІ

Примхи природи залишили жителів прикордонної з Україною Курської області РФ без електрики

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив, що через крижаний дощ у регіоні наразі 20 тис. людей залишилися без електропостачання.

Станом на сьогодні частині споживачів уже повернуто електропостачання, однак кількість людей, які залишаються без світла становить 10 тис. осіб.

«Вчорашня негода та крижаний дощ залишили без електропостачання майже 20 тисяч осіб у населених пунктах 11 районів», – написав посадовець у своєму Telegram. 

За словами російського чиновника, без світла залишаються жителі сіл у дев'яти районах області.

Нагадаємо, 12 листопада, у Курській області Росії стався вибух, внаслідок якого низка населених пунктів залишилися без світла

Також 29 жовтня губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа. 

До слова, раніше повідомлялося, що ПВК «Вагнера» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях Росії. 

Теги: електроенергія росія негода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У США сталася стрілянина у нічному клубі: п'ятеро загиблих
У США сталася стрілянина у нічному клубі: п'ятеро загиблих
Тисячі людей у Курській області РФ залишилися без світла: що трапилося
Тисячі людей у Курській області РФ залишилися без світла: що трапилося
У центрі Москва зайнялася пожежа (фото, відео)
У центрі Москва зайнялася пожежа (фото, відео)
Рашисти готують теракт на білоруській атомній станції – розвідка
Рашисти готують теракт на білоруській атомній станції – розвідка
У Лондоні поліція взяла під охорону іранські телестудії через погрози з боку Тегерану 
У Лондоні поліція взяла під охорону іранські телестудії через погрози з боку Тегерану 
Влада Бурятії планує замість дитячих майданчиків та ремонту дворів спонсорувати війну в Україні 
Влада Бурятії планує замість дитячих майданчиків та ремонту дворів спонсорувати війну в Україні 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
113K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву
74K
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
58K
Тривалість планових відключень електроенергії може скоротитись до 1−2 годин
51K
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
42K
Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі – висновок ISW

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту