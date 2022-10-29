У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів

Пошкодження отримали дах та вікна будівлі

Губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа. За словами Романа Старовойта, обійшлося без жертв.

Пошкодження отримали дах та вікна будівлі, де перебували чергові. Також був пошкоджений трансформатор, але атака не позначилася на його працездатності.

«На місці працює група розмінування, після чого ремонтні бригади усунуть наслідки нальоту», – заявив Старовойт.

Раніше у російському Курську, звідки окупанти ракетами атакували Кременчук, стався потужний вибух.