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У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів
Пошкоджено електричну підстанцію у місті Суджа
фото: Роман Старовойт/Telegram

Пошкодження отримали дах та вікна будівлі

Губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа. За словами Романа Старовойта, обійшлося без жертв.

У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів фото 1

Пошкодження отримали дах та вікна будівлі, де перебували чергові. Також був пошкоджений трансформатор, але атака не позначилася на його працездатності.

У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів фото 2

«На місці працює група розмінування, після чого ремонтні бригади усунуть наслідки нальоту», – заявив Старовойт.

У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів фото 3

Раніше у російському Курську, звідки окупанти ракетами атакували Кременчук, стався потужний вибух.

 

Теги: Telegram розмінування роман

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