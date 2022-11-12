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Російське прикордоння залишилося без світла після вибуху

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російське прикордоння залишилося без світла після вибуху
Вибух стався на підстанції Глушківської РЕМ
фото з відкритих джерел

Губернатор Курської області звинуватив ЗСУ у вибуху

Сьогодні, 12 листопада, у Курській області Росії стався вибух. Російська влада традиційно звинуватила у цьому Збройні сили України.

Губернатор Роман Старовойт заявив, що ЗСУ скинули з дрону саморобний вибуховий пристрій на підстанцію Глушківської РЕМ.

«Постраждалих немає, проте є незначні пошкодження обладнання. В результаті частина будинків у деяких селищах виявилася знеструмлена. Ремонтні бригади вже на місці. Енергопостачання буде відновлено найближчим часом», – написав Старовойт у телеграм-каналі.

Як відомо, російська загарбницька армія з середини жовтня завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що атаки спричинили пошкодження близько 40% енергооб'єктів країни.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки аварійних відключень.

Відомо, що Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

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Теги: росія вибух електроенергія окупанти війна

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