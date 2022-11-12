Російське прикордоння залишилося без світла після вибуху
Губернатор Курської області звинуватив ЗСУ у вибуху
Сьогодні, 12 листопада, у Курській області Росії стався вибух. Російська влада традиційно звинуватила у цьому Збройні сили України.
Губернатор Роман Старовойт заявив, що ЗСУ скинули з дрону саморобний вибуховий пристрій на підстанцію Глушківської РЕМ.
«Постраждалих немає, проте є незначні пошкодження обладнання. В результаті частина будинків у деяких селищах виявилася знеструмлена. Ремонтні бригади вже на місці. Енергопостачання буде відновлено найближчим часом», – написав Старовойт у телеграм-каналі.
Як відомо, російська загарбницька армія з середини жовтня завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що атаки спричинили пошкодження близько 40% енергооб'єктів країни.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки аварійних відключень.
Відомо, що Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.
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