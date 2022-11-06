«Кухар Путіна» створює «центри підготовки ополченців» на кордоні з Україною

«Центри підготовки» фінансуватиме сам Пригожин

Приватна військова компанія «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу керівника компанією Євгена Пригожина, який відомий як «кухар Путіна».

«Ополчення» має складатися з жителів Курської та Бєлгородської областей, до забезпечення формувань залучатимуть місцевий бізнес. Центр фінансуватиме Пригожин. Відомо, що компанія вже почала набирати кандидатів.

«Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві», – заявив Пригожин.

Він запропонував як заохочення «за громадянську позицію» нагороджувати високими державними нагородами підприємства, які надаватимуть добровольців.

За словами Пригожина, «в окопах усі мають стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонене в населених пунктах і поза лінією оборони».

Зауважують, що у Бєлгородській області представники ПВК «Вагнера» уже почали зводити протитанкові споруди за типом «зубів дракона».

Раніше повідомлялося, що засновник російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», назвав українського президента Володимира Зеленського «симпатичним хлопцем» та відзначив його впевненість у собі.

Також Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Також ISW повідомляв, що Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.