Трамп допустив скасування санкцій проти Північної Кореї



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Прапор КНДР

За словами Трампа, санкції США поки зберігаються, проте їх хочуть зняти

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Штати готові зняти санкції з Північної Кореї, але уряд КНДР має зробити крок назустріч.

За словами Трампа, санкції США поки зберігаються, проте їх хочуть зняти.

«Але спочатку в США повинні побачити кроки назустріч з іншого боку», - підкреслив американський президент.

Трамп також додав, що у КНДР дуже великий економічний потенціал через її розташування.

«Я не думаю, що це буде остання наша зустріч. У нас дуже гарні відносини», - заявив президент США, коментуючи майбутній саміт із лідером КНДР Кім Чен Ином

Нагадаємо, Трамп хоче бачити, як Північна Корея зрештою відмовиться від програми ядерної зброї, але він не підганяє Пхеньян, оскільки, на його думку, відносини між США і КНДР мають позитивну динаміку.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.