Трамп пообіцяв Лондону велику угоди про вільну торгівлю після Brexit



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Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову

Переговори між країнами почнуться відразу після виходу Великої Братинії з ЄС

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися, що країни почнуть переговори щодо «великої угоди про вільну торгівлю» відразу після виходу Лондона зі складу Євросоюзу. Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови у п'ятницю, 26 липня, повідомила пресслужба очільника британського уряду.

Як зазначається, співрозмовники погодились, що Brexit пропонує безпрецедентну можливість для економічної співпраці між США і Великобританією, тому переговори слід розпочати «якомога швидше» після виходу країни з ЄС.

Після цієї розмови Трамп кілька разів похвалив Джонсона. «Передбачаю, що він буде відмінним прем'єр-міністром Великобританії. Він відмінний хлопець. Він - мій друг», - зазначив Трамп.

У заяві прес-служби також сказано, що політики «з нетерпінням» чекають їхньої особистої зустрічі на саміті G7 у французькому Біарріце наприкінці літа.

Нагадаємо, Борис Джонсон вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії 24 липня. У першій заяві на прем'єрській посаді він пообіцяв, що Великобританія за будь-яких умов до 31 жовтня вийде зі складу ЄС, навіть якщо це відбудеться без угоди з Брюсселем. Водночас Джонсон розкритикував угоду з ЄС, ухвалену його попередницею Терезою Мей і розраховує укласти нову угоду. У Євросоюзі, однак, вже заявили, що не мають наміру домовлятись з британським прем'єром щодо нової угоди.