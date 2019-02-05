Трамп пригрозив побудувати стіну з людей на кордоні з Мексикою
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Президент США Дональд Трамп
У прикордонну зону з Мексикою було відправлено додаткові загони американських військових
Президент США Дональд Трамп заявив, що величезна кількість людей перетинає Мексику в надії прорватися через кордон США.
«Якщо буде потрібно, збудуємо стіну з людей. Якщо б ми мали справжню стіну, це навіть не було б варте уваги!», - написав Трамп у Twitter.
Також він повідомив, що у зв'язку з очікуваним напливом мігрантів у прикордонну зону було відправлено додаткові загони військових.
Раніше повідомлялося, що Трамп збирає пожертви для того, щоб розіслати цеглини лідерам демократів в конгресі Ненсі Пелосі і Чаку Шумеру, що відмовилися фінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.