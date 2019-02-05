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    У світі

    Трамп пригрозив побудувати стіну з людей на кордоні з Мексикою

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп пригрозив побудувати стіну з людей на кордоні з Мексикою
    Президент США Дональд Трамп

    У прикордонну зону з Мексикою було відправлено додаткові загони американських військових

    Президент США Дональд Трамп заявив, що величезна кількість людей перетинає Мексику в надії прорватися через кордон США. 

    «Якщо буде потрібно, збудуємо стіну з людей. Якщо б ми мали справжню стіну, це навіть не було б варте уваги!», - написав Трамп у Twitter.

    Також він повідомив, що у зв'язку з очікуваним напливом мігрантів у прикордонну зону було відправлено додаткові загони військових. 

    Раніше повідомлялося, що Трамп збирає пожертви для того, щоб розіслати цеглини лідерам демократів в конгресі Ненсі Пелосі і Чаку Шумеру, що відмовилися фінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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