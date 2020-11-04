Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпши

Президент США Дональд Трамп прокоментував перші результати виборів глави держави.

Про це написав Трамп в Twitter.

«Ми дійсно добре виглядаємо по всій країні! Дякуємо!» – написав Трамп.

Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.