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    У світі

    Трамп прокоментував перші результати виборів

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    Трамп прокоментував перші результати виборів

    Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпши

    Президент США Дональд Трамп прокоментував перші результати виборів глави держави.

    Про це написав Трамп в Twitter.

    «Ми дійсно добре виглядаємо по всій країні! Дякуємо!» – написав Трамп.

    Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

    Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    Нагадаємо,  у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

    США Дональд Трамп Twitter
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