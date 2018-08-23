Трамп розгляне питання про помилування Манафорта - ЗМІ



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Дональд Трамп

Президент США заявив, що «подумає» про помилування Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання про помилування свого колишнього керівника виборчої кампанії Пола Манафорта.

Про це повідомляє Reuters.

«Трамп сказав в інтерв'ю кореспондентці Fox News, що він подумає про помилування Манафорта», - йдеться в повідомленні.

Наразі інтерв'ю ще не вийшло в повній версії, поки доступний тільки тизер.

«Мені здається, він погано себе почуває за справи Манафорта. Вони були друзями», - сказала кореспондентка про Трампа після інтерв'ю.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Проте, експерти та юристи у США прогнозують, що Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.