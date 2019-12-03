Трамп заговорив про ядерну угоду з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президенти РФ і США Володимир Путін та Дональд Трамп

Глава Білого дому зізнався, що він «у контакті» з Путіним

Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО 3 грудня заявив про необхідність укласти ядерну угоду з Росією і Китаєм.

Про це повідомляє Regnum.

«Що стосується ядерної зброї, я говорив із президентом (Росії Володимиром) Путіним, ми в контакті з ним. Ми хочемо укласти якусь ядерну угоду, яку на якомусь етапі включить Китай та інші країни», - сказав Трамп.

Глава Білого дому додав, що Китай обов'язково треба включити в ядерну угоду - можливо, зараз, а можливо, й пізніше.

До слова, нещодавно Китай показав ядерну ракету, дальність польоту якої становить 14 тис. км.