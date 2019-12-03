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    У світі

    Трамп заговорив про ядерну угоду з Росією

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    Президенти РФ і США Володимир Путін та Дональд Трамп - Трамп заговорив про ядерну угоду з Росією
    Президенти РФ і США Володимир Путін та Дональд Трамп

    Глава Білого дому зізнався, що він «у контакті» з Путіним

    Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО 3 грудня заявив про необхідність укласти ядерну угоду з Росією і Китаєм.

    Про це повідомляє Regnum.

    «Що стосується ядерної зброї, я говорив із президентом (Росії Володимиром) Путіним, ми в контакті з ним. Ми хочемо укласти якусь ядерну угоду, яку на якомусь етапі включить Китай та інші країни», - сказав Трамп.

    Глава Білого дому додав, що Китай обов'язково треба включити в ядерну угоду - можливо, зараз, а можливо, й пізніше.

    До слова, нещодавно Китай показав ядерну ракету, дальність польоту якої становить 14 тис. км.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск виступив з осудом застосування ядерної зброї, назвавши неймовірним жах, який пережили жертви атомного бомбардування у серпні 1945 року.
    Росія США НАТО Китай Путін Дональд Трамп ядерна зброя президент
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