МАГАТЕ: Іран відновив збагачення урану



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Іран відновив збагачення урану на ядерному комплексі в Фордо

МАГАТЕ буде продовжувати взаємодіяти з Іраном, «намагаючись вирішити цю проблему»

Іран відновив збагачення урану на ядерному комплексі в Фордо після перерви з моменту укладення ядерної угоди в липні 2015 року.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального директора МАГАТЕ Корнел Феруце на 74-й черговій сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Я щойно поінформував Раду МАГАТЕ про відновлення збагачення урану в Фордо. Минулого тижня я поінформував Раду про проблеми, що стосуються повноти заяв Ірану про гарантії відповідно до Угоди про гарантії та додаткового протоколу. Ірану важливо дати істотну і задовільну відповідь на питання Агентства… Агентство буде продовжувати взаємодіяти з Іраном, намагаючись вирішити цю проблему», - зазначив він.

Раніше стало відомо, що Іран збільшив збагачення урану до 5%, незважаючи на існуючі обмеження згідно з Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), які зобов’язують Тегеран не збагачувати понад 3%.

Як повідомлялося, у травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди.

Нагадаємо, МАГАТЕ веде переговори з Іраном після заяв про порушення ядерної угоди.