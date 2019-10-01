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    У світі

    Китай показав ядерну ракету, дальність польоту якої становить 14 тис км

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    На думку американських експертів, ракета може вдарити по будь-якій точці на Землі - Китай показав ядерну ракету, дальність польоту якої становить 14 тис км
    На думку американських експертів, ракета може вдарити по будь-якій точці на Землі

    Китайська міжконтинентальна ракета може перевозити близько 10 ядерних бойових головок

    У столиці Китаю Пекіні пройшов військовий парад на честь 70-річчя створення республіки, де Міністерство оборони показало найбільш модернізовану ядерну міжконтинентальну ракету DF-41.

    Про це повідомляє Global Times.

    «Китай показав найбільш модернізовану ядерну міжконтинентальну ракету DF-41 на параді в Пекіні 1 жовтня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що дальність польоту ракети DF-41 становить понад 14 тисяч кілометрів. Сама міжконтинентальна ракета може перевозити близько 10 ядерних бойових головок.

    На думку американських експертів, ракета може вдарити по будь-якій точці на Землі.

    До цього вважалося, що американська ракета US LGM-30 Minuteman має найдовшу дальність польоту з 13-ма тисячами кілометрів.

    За словами китайського експерта Янга Ченгюна, дана ракета DF-41 є ядерною зброєю четвертого покоління і має найдовшу дальність польоту серед усіх китайських міжконтинентальних ракет.

    Як повідомлялося, Китай випередив Росію і став найбільшим торговельним партнером України.

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