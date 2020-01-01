Трамп заявив про «важливу координацію» з Росією після розмови з Путіним
Американський лідер заявив, що Путін подякував йому за допомогу щодо запобігання теракту в російському Санкт-Петербурзі
Президент США Дональд Трамп наголосив на важливості координації дій з РФ у питанні запобігання тероризму після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним.
Про це глава Білого дому написав у Twitter.
Американський лідер заявив, що Путін подякував йому за допомогу щодо запобігання теракту в російському Санкт-Петербурзі.
«Президент Росії Путін подзвонив, щоб подякувати мені і США за те, що інформування про планований теракт у дуже красивому місті Санкт-Петербурзі. Вони змогли швидко затримати підозрюваних, рятуючи багато життів. Чудова і важлива координація!», — написав Трамп.
Як відомо, 31 грудня Володимир Путін у телефонній розмові подякував президентові США Дональду Трампу за передану по лінії спецслужб інформацію, яка допомогла запобігти терактам у РФ.
До слова, вперше з початку війни на Донбасі український президент привітав Путіна з новорічними святами.