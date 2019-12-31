Вперше з початку війни на Донбасі український президент привітав Путіна з новорічними святами



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Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон, Париж, 9 грудня 2019 року

Від початку агресії РФ, яка окупувала Крим та деякі території Донеччини і Луганщини, президент України утримувався від привітань лідера країни-агресора з будь-якими святами

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, керівники держав привітали один одного з прийдешніми святами та взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня.

«Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні», - йдеться в повідомленні на сторінці Офісу президента України у Facebook.

Під час розмови Зеленський і Путін також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення полонених українців, зокрема і кримчан, які перебувають в окупованому Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

Сторони висловили сподівання на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Президент України після обміну заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».