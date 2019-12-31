Експосол Польщі: історична політика Путіна на 100% повторює політику Сталіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло

Зброя, яка у Путіна залишилася – це історична політика, вважає колишній посол Ян Пєкло

Історична політика Володимира Путіна є повторенням історичної політики Йосипа Сталіна.

На цьому наголосив в інтерв’ю «Укрінформу» колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

«Ця історична політика, яку представляє і популяризує сьогодні Путін, майже на 100% збігається з історичною політикою Йосипа Сталіна. Здається, ніби він ожив, а його дух ходить по кабінетах Кремля і диктує кремлівським чиновникам, що потрібно робити. Думаю, що це спрямовано, насамперед, на громадян Росії, адже останнім часом Путін зазнав кількох дошкульних поразок», - наголосив дипломат.

Він зазначив, що йдеться про вересневу резолюцію Європарламенту з приводу початку Другої світової війни, американські санкції за реалізацію Nord Stream 2, заборону на чотири роки для російських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях та угоду, яку змушений був підписати «Газпром» з «Нафтогазом» у справі транзиту газу.

«Ну що йому зараз залишається? Зброя, яка у нього залишилася – це історична політика, адже вона не підлягає прагматичній класифікації, як справи, що стосуються, наприклад, економіки. У його висловлюваннях немає нічого дивного чи нового, оскільки до цього Путін та інші російські політики декілька разів висловлювалися схожим чином», - сказав Пєкло.

Нагадаємо, Путін під час великої прес-конференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки країна була дезінтегрована, влада країни вже не контролювала ситуацію, перебуваючи поблизу польсько-румунського кордону. Президент РФ зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року Заольську область Чехословаччини.