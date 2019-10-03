Трамп заявив, що Європа має більше допомагати Україні



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Дональд Трамп підвищив голос на журналіста, який запитав про сина Джо Байдена Гантера

Європі «хотілося б мати величезну, широку і красиву стіну між собою і Росією», - Трамп

Президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Європі потрібні більше допомагати Україні, ніж зараз.

Так американський президент відреагував на питання журналіста агентства Reuters про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє News18.

За словами Трампа, Європі «хотілося б мати величезну, широку і красиву стіну між собою і Росією», маючи на увазі Україну.

«Тому їй потрібно більше допомагати, ніж зараз», - наголосив президент США.

Зазначається, що Трамп підвищив голос на репортера Reuters Джеффа Мейсона, який запитав, що американський лідер хотів, щоб Зеленський зробив, коли Трамп порушив питання ділових зв'язків з Україною Гантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

«Це цілковитий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви й інші fake news, які є у нас в цій країні», - заявив Трамп.

Як повідомлялося, Трамп пояснив, що як президент США не хоче бути «країною-дурнем».

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Трамп ще в липні розпорядився призупинити фінансування військової допомоги для України, затверджене Конгресом США.

Потім з'явилася інформація, що президент Трамп таким чином хотів натиснути на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня.

Натомість президент США запевняє, що розблокував військову допомогу Україні тільки через прохання американського сенатора-республіканця.

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