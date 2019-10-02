«Трамп анітрохи не переймається долею України». Світові ЗМІ про телефонний скандал за участю Зеленського

Прохання Дональда Трампа провести в Україні розслідування щодо сина Джо Байдена загрожує імпічментом президенту США. Зелена мітка може стати для Трампа чорною. Карикатура Сергія Йолкіна, DW

The Wall Street Journal: єдина людина, яка, безсумнівно, бачить тільки вигоду у «стенограмному скандалі», живе в Москві

«Телефонний скандал», що вибухнув після публікації Білим Домом стенограми розмови між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом, продовжує розбурхувати західну пресу.

З одного боку, для Трампа ситуація виглядає значно гіршою, ніж для Зеленського, адже це він намагався залучити іншу країну у внутрішні справи своєї держави. З іншого ж, скандал вдарив по «антикорупційному» іміджу Зеленського, який він собі створював під час передвиборчої кампанії та у перші місяці правління. Ба більше, готовність українського президента сприяти «своїм генпрокурором» справі, яка цікавить Трампа, а відтак – підігрувати республіканцям, вкупі з необережними висловлюваннями щодо канцлера Німеччини Ангели Меркель б’ють по позиціях України на міжнародній арені. На тлі повернення Росії до ПАРЄ, а також відновлення тенденції переговорів зарубіжних партнерів про Україну без участі України «телефонний скандал» може нести серйозну загрозу.

Втім, і Трампу несолодко: кількахвилинна розмова, як стверджують його політичні опоненти, може коштувати йому президентського крісла.

Трамп не боїться імпічменту?

Після того, як з тиждень тому демократи Палати представників оголосили про початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, американські ЗМІ зосередилися на відстеженні кожного етапу цієї процедури. Попереднім президентом США щодо якого постала загроза імпічменту, у 1998 році був Білл Клінтон. Стратегія захисту, яку обрав Трамп, зовсім не схожа на ту, яку свого часу використовував цей його попередник.

По-перше, як такої стратегії немає, пише американське видання NPR. Якщо Клінтон у Західному крилі Білого дому створив так звану військову кімнату, у якій робоча група активно працювала над стратегією захисту від звинувачень, то Трамп вирішив покладатися на власні комунікативні навички та висловлювати свою позицією лише самостійно через Twitter. Радниця Білого дому Келліен Конвей заявила: «Навіщо нам потрібна робоча група зі стратегії захисту проти імпічменту, якщо інша сторона має продемонструвати, чому вони хочуть оголосити імпічмент президенту?».

Трамп справді активно захищається, висловлює власні вимоги та заяви. Так, через соцмережі він вимагав особистого спілкування із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови із українським колегою Володимиром Зеленським. «Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином», - написав він.

Ба більше, через Twitter Трамп звинуватив конгресмена-демократа Адама Шиффа, який фактично керує розслідуванням дій президента в рамках процедури імпічменту, у державній зраді. Приводом для звинувачень став виступ Шиффа в Палаті представників США, в якому той коротко переповідав присутнім зміст телефонної розмови Трампа з Зеленським. На думку президента США, конгресмен свідомо спотворив його слова. Саме він першим розповів, що спецслужби США розслідують скаргу офіцера розвідки, пов'язану з дзвінком Трампа Зеленському. Трамп вважає, що Шифф невірно представив зміст його розмови із Зеленським, пише ВВС.

Сам Шифф відкинув звинувачення у державній зраді в інтерв'ю телеканалу ABC. «Президент вірить, що йому від Бога даровано право розводити іноземних лідерів на допомогу для його переобрання», - сказав Шифф.

По-друге, якщо «військової кімнати» у Трампа немає, то передвиборчий штаб уже є. Трамп має амбіції не просто досидіти у президентському кріслі до кінця терміну, а й переобратися. «У центрі політичної рекламної кампанії, яку розпочав передвиборчий штаб Дональда Трампа, - діяльність колишнього віце-президента США Джо Байдена. Бюджет цієї рекламної кампанії - $10 млн, вісім з яких надасть передвибочий штаб Трампа і два - Національний комітет Республіканської партії», - повідомляє «Голос Америки».

Жертви американських перегонів

Німецькі ж ЗМІ співають про своє: на їхніх сторінках вже впродовж тижня не вщухає обурення словами Зеленського про те, що канцлер Ангела Меркель нічого не робить для України - як і глава Франції Еммануель Макрон та весь Євросоюз загалом.

Фрагмент стенограми телефонної розмови, де Зеленський погоджується з Трампом у тому, що Меркель та Макрон роблять для України недостатньо

Німецьке видання Der Spiegel називає провадження щодо імпічменту Трампу «правильним кроком». «Груба спроба Трампа використати Україну для заподіяння шкоди політичному опоненту стала ще одним пунктом у й без того довгому переліку його злочинів. Те, що він закликав іноземну владу втрутитися у виборчу кампанію - у демократичний процес! - безпрецедентно. Трамп готовий підірвати саму основу Сполучених Штатів для забезпечення своєї влади», - зауважує видання і нагадує, що батьки-засновники США настільки боялися іноземного впливу, що присвятили кілька пунктів Конституції недопущенню цього.

«Звичайно, Трамп буде представляти себе жертвою на судовому процесі імпічменту. Можливо, демократи також втратять голоси на президентських виборах 2020 року», - додає видання.

Крім того, видання цитує лідера фракції Соціал-демократична партія Німеччини у Бунденстазі Рольф Мютцених, який розкритикував Зеленського за його слова. «У першу чергу, саме канцлер Німеччини і колишній міністр закордонних справ Штайнмайєр зробили все для того, щоб регіон не перетворився в осередок військового конфлікту», - сказав він.

Інше німецьке видання Die Welt у справі про підготовку імпічменту Трампа закликає відокремлювати юридичні аргументи від медійних. «Справа з нібито тиском Трампа на Зеленського не буде простою ані для республіканців, ані для демократів. Щоб не дійти помилкових висновків, не припуститися помилок, потрібно триматися юридичної лінії. Втім, видається, на нас чекає гостросюжетний трилер», - пише видання.

Французька ж преса поспівчувала Зеленському. «На свою біду, Україна залишилася забризканою брудом через Трампа. Це дуже недоречно для країни, яка через п'ять років після демократичної і проєвропейської революції на Майдані, можливо, стоїть на порозі повторного старту», - пише Le Monde.

«Іронія цієї сумної справи полягає в тому, що Дональд Трамп анітрохи не переймається долею України. Ще зовсім недавно він навіть не знав, як правильно вимовити назву країни англійською мовою - він назвав її The Ukraine замість того, щоб сказати просто Ukraine», - зазначає видання.

Натомість від американських ЗМІ Зеленський співчуття не дочекається. Нашого президента висміяло американське сатиричне шоу Last Week Tonight.

На тлі скандалу з телефонною розмовою з американським лідером Зеленському пригадали його легендарний номер часів «Кварталу 95» - гру на піаніно статевим органом. «Так, він грав на піаніно своїм членом», - констатував ведучий Джон Олівер.

Щоб переглянути повну стенограму розмови Зеленського з Трампом, натисніть на зображення

Американська The Wall Street Journal у свою чергу пише, що єдина людина, яка, безсумнівно, бачить тільки вигоду у «стенограмному скандалі», живе в Москві - це президент Росії Володимир Путін. «Телефонна розмова, в тому вигляді, в якому вона оприлюднена в стенограмі, опублікованій Білим домом, а також галас, що піднявся навколо неї, не могли не викликати у Путіна задоволену посмішку. І на те є кілька причин. Тепер ми знаємо, що Трамп припинив надання військової допомоги Україні, а потім, під час розмови, заявив, що Європа не надто серйозно ставиться до того, щоб допомагати Україні або захищати її», - зазначає видання.

Втім, Україна виявилась не єдиною країною, чиєю підтримкою намагався заручитися Трамп. Як пише The New York Times, Трамп звертався до прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона з проханням надати наявну у Канберри інформацію про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера – щодо втручання Росії у президентські вибори у США. Аби відбілити свою репутацію, американський президент намагається дискредитувати розслідування спецпрокурора. Як відомо, саме Австралія у розслідуванні щодо можливого російського втручання у вибори в США відіграла важливу роль, оскільки ФБР почало відповідну перевірку після отримання інформації від австралійського дипломата у Лондоні. «Прем'єр-міністр (Австралії. - ред.) ще раз підтвердив цю готовність у розмові з президентом (США. - ред.), - наголосив представник австралійського уряду. - Канберра завжди була готова «пролити більше світла на справи, що потребують перевірки».

Наталія Сокирчук, «Главком»