Помпео визнав, що слухав телефонну розмову Трампа із Зеленським



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Держсекретар Майк Помпео був присутній під час телефонної розмови президентів США та України

Глава Держдепу не відповів на питання, чи було що-небудь, що могло його стривожити під час розмови президентів

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що він слухав, як президент США Дональд Трамп звертався по телефону до президента України Володимира Зеленського щодо проведення розслідування дій Джо Байдена.

Про це повідомляє The New York Times.

«Так, я був присутній при телефонній розмові», - сказав Помпео.

Він не відповів на питання, чи було що-небудь, що могло його стривожити, і тільки вказав, що тема розмови стосувалася відносин США та України.

«Це було на диво послідовно, і ми будемо продовжувати прагнути до досягнення цих результатів», - наголосив держсекретар США.

Напередодні Помпео заявив, що пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні.

Раніше ЗМІ повідомили, що держсекретар Помпео був присутній під час телефонної розмови, «коли президент Трамп чинив тиск на Україну, щоб очорнити свого політичного противника».

Згодом у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.