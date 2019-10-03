Сенатор: у розшифровці розмови Трампа і Зеленсьокого відсутня частина тексту



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Часовий розрив у тексті розмови президентів України та США може стати приводом для проведення розслідування

Телефонна розмова президентів тривала 30 хвилин, в той час як наданий Білим домом текст передає лише її третину

У розшифровці запису телефонної розмови президентів України та США не передано мінімум 20 хвилин розмови.

Про це заявив незалежний сенатор Ангус Кінг в інтерв'ю CNN.

За словами Кінга, телефонна розмова президентів тривала 30 хвилин, в той час як наданий Білим домом текст передає лише її третину.

«У двох моїх співробітників зачитування тексту вголос зайняло 10 хвилин 40 секунд. Телефонний дзвінок був 30 хвилин. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає», - прокоментував Кінг.

При цьому він припустив, що якийсь час міг зайняти переклад, якщо під час розмови двох президентів були залучені перекладачі. Сенатор вважає, що часовий розрив у тексті розмови може стати приводом для проведення розслідування.

«І, до речі, інформатор не вирішує справу. Він або вона висунули ряд фактів, які тепер знаходяться в руках Конгресу. І у них є можливість розслідувати це, щоб з'ясувати, чи правий інформатор чи ні», - додав сенатор.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.