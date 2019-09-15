ЦРУ розсекретило документи часів холодної війни про тварин-шпигунів



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Фото: GETTY IMAGES

Програма з вивчення і тренування тварин з’явилася в 1960-х роках

Центральне розвідувальне управління США розсекретило документи щодо використання тварин під час холодної війни з Радянським Союзом.

Як повідомляє BBC, гарно зарекомендували себе голуби-шпигуни.

Зазначається, що програма з вивчення і тренування тварин з’явилася в 1960-х роках, у 70-х вона отримала назву Tacana.

Програму розділили на три частини: перша займалася птахами, друга – дельфінами, третя – кішками та собаками.

Так, працівники ЦРУ пробували встановити на дельфінах спеціальні датчики для виявлення радянських підводних човнів, а також слідів радіоактивної або біологічної зброї. Також спецслужби вживляли у тіло котів шпигунський пристрій, цю програму називали «акустичне кошеня».

Під час дослідів над собаками спецслужби використовували електричні імплантати – таким чином вони намагалися керувати тваринами дистанційно.

Воронів працівники ЦРУ навчили вставляти і витягати невеликі предмети з підвіконня. Одного разу цей спосіб навіть використали під час реальної місії – птаха успішно причепила пристрій для прослуховування, але з нього у підсумку не змогли отримати жодних даних.

Видання повідомляє, що найбільш успішними досліди виявилася із голубами. До них прикріпляли камери, налаштовані на автоматичне фотографування. Приблизно половина зі 140 фотографій виходила гарної якості – краще, ніж знімки тодішніх супутників.

На програму спецслужби витратили на програму 600 тисяч доларів.

Як повідомлялося, у 2017 році розвідка США таємно вивезла з Росії одного з своїх найбільш цінних агентів, який працював в російському уряді.