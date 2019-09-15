Поліція Нью-Йорка затримала понад 70 учасників протесту біля магазину Microsoft



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Організатором протестної акції виступив рух Close the Camps

Поліція Нью-Йорка затримала біля фірмового магазину корпорації Microsoft 76 протестуючих.

Про це повідомляє CNN.

За її інформацією, організатором протестної акції виступив рух Close the Camps, лідери якого закликають владу США закрити табори, в яких містяться нелегальні іммігранти.

В даному випадку учасники протесту вимагали від керівництва корпорації відмовити співробітникам Служби імміграційного і митного контролю при Міністерстві внутрішньої безпеки США у використанні її програмного забезпечення.

«Залучати американські корпорації до відповідальності – це наш обов’язок як членів суспільства», – наводить телекомпанія слова одного з лідерів протестного руху. За даними CNN, втручання співробітників правоохоронних органів знадобилося через те, що учасники протесту перекрили проїжджу частину на одній з найжвавіших вулиць мегаполіса – П’ятої авеню. «Це ціна за співпрацю зі Службою імміграційного і митного контролю», – свідчили написи на плакатах учасників акції.

Нагадаємо, Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів.