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    У світі

    Поліція Нью-Йорка затримала понад 70 учасників протесту біля магазину Microsoft

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    Поліція Нью-Йорка затримала понад 70 учасників протесту біля магазину Microsoft

    Організатором протестної акції виступив рух Close the Camps

    Поліція Нью-Йорка затримала біля фірмового магазину корпорації Microsoft 76 протестуючих.

    Про це повідомляє CNN.

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    За її інформацією, організатором протестної акції виступив рух Close the Camps, лідери якого закликають владу США закрити табори, в яких містяться нелегальні іммігранти.

    В даному випадку учасники протесту вимагали від керівництва корпорації відмовити співробітникам Служби імміграційного і митного контролю при Міністерстві внутрішньої безпеки США у використанні її програмного забезпечення.

    «Залучати американські корпорації до відповідальності – це наш обов’язок як членів суспільства», – наводить телекомпанія слова одного з лідерів протестного руху. За даними CNN, втручання співробітників правоохоронних органів знадобилося через те, що учасники протесту перекрили проїжджу частину на одній з найжвавіших вулиць мегаполіса – П’ятої авеню. «Це ціна за співпрацю зі Службою імміграційного і митного контролю», – свідчили написи на плакатах учасників акції.

    Нагадаємо, Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів.

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