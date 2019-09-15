У Чорне море направляється корабель ВМС США
USNS Yuma — швидкісне транспортне судно класу Spearhead, що призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки.
Це вже третя експедиція до Чорного моря судна USNS Yuma
У Чорне море через Босфорську протоку направляється експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.
Про це повідомляє ресурс Bosphorus Observer.
Читайте також
Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ— Yörük Işık (@YorukIsik) 14 сентября 2019 г.
Цей захід стане для корабля вже третім за рік. Яка мета у судна в Чорному морі - невідомо.
USNS Yuma — швидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберних кулемета M2.