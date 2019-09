У Чорне море направляється корабель ВМС США

Це вже третя експедиція до Чорного моря судна USNS Yuma

У Чорне море через Босфорську протоку направляється експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Про це повідомляє ресурс Bosphorus Observer.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ