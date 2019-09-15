У Чорне море направляється корабель ВМС США



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USNS Yuma — швидкісне транспортне судно класу Spearhead, що призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Це вже третя експедиція до Чорного моря судна USNS Yuma

У Чорне море через Босфорську протоку направляється експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Про це повідомляє ресурс Bosphorus Observer.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) 14 сентября 2019 г.

Цей захід стане для корабля вже третім за рік. Яка мета у судна в Чорному морі - невідомо.

USNS Yuma — швидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберних кулемета M2.