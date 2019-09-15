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    У світі

    У Чорне море направляється корабель ВМС США

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    USNS Yuma &mdash; швидкісне транспортне судно класу Spearhead, що призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки. - У Чорне море направляється корабель ВМС США
    USNS Yuma — швидкісне транспортне судно класу Spearhead, що призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки.

    Це вже третя експедиція до Чорного моря судна USNS Yuma

    У Чорне море через Босфорську протоку направляється експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

    Про це повідомляє ресурс Bosphorus Observer.

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    Цей захід стане для корабля вже третім за рік. Яка мета у судна в Чорному морі - невідомо.

    USNS Yuma — швидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберних кулемета M2.

     

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