Туреччина нагадала в ОБСЄ, що Крим – це Україна



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У штаб-квартирі ОБСЄ відбувся захід «П’ять років потому: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)»

«Ми стоїмо на боці кримських татар та корінних народів Криму в їх боротьбі за безпеку та свободу», - заявив турецький дипломат

Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність України, не визнає незаконну анексію Росією півострову, а також уважно стежить за ситуацією із захист прав людей в Криму.

На цьому наголосив голова постійної місії Туреччини при ОБСЄ Рауф Енгін Сойсал під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє «Укрінформ».

«Позиція Туреччини стосовно кризи в Україні та навколо неї чітка: ми повністю підтримуємо територіальну цілісність України, ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Крим – це українська територія», - заявив він.

Турецький дипломат також додав, що Туреччина уважно стежить за ситуацією із захисту прав людей в Криму.

«Через п’ять років після анексії діяльність Меджлісу на кримському півострові продовжує бути забороненою. Лідери кримських татар не можуть в’їжджати в Крим. Ми стоїмо на боці кримських татар та корінних народів Криму в їх боротьбі за безпеку та свободу», - заявив він.

Рауф Енгін Сойсал нагадав, що Туреччина була співавтором усіх резолюцій по Криму в ООН та є одним із активних прихильників звільнення українських та кримськотатарських політв’язнів, утримуваних російською владою.

Організаторами заходу «П’ять років потому: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» у штаб-квартирі ОБСЄ в палаці Хофбург виступили спільно місії України, Європейського Союзу, США, Канади, Грузії та Швейцарії при ОБСЄ. У ході нього правозахисники з України та РФ поінформували делегації держав-учасниць про триваючі масові порушення прав людини в окупованих Росією Криму та Севастополі. Захід став одним з багатьох, які проводять зараз по всьому світу у зв’язку з п’ятою річницею незаконною окупації Росією Криму.

До слова, у вівторок підконтрольний Кремлю «Верховний суд Криму» відмовився відпустити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під домашній арешт.

Раніше адвокат заявляв, що Бекірову не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.

Нагадаємо, стан здоров'я Бекірова надкритичний.