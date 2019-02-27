Окупанти в Криму відмовилися відпустити активіста Бекірова під домашній арешт



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Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

Адвокат просив змінити запобіжний захід своєму підзахисному, з огляду на низку хвороб Бекірова

Підконтрольний Кремлю «Верховний суд Криму» відмовився відпустити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під домашній арешт.

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Адвокат просив змінити запобіжний захід своєму підзахисному, з огляду на низку хвороб Бекірова, проте «суд» залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 квітня 2019 року.

«Я не бачив такого несправедливого суду, на мене вішають ярлик. Я 19 років на милицях, я тяжко хворий, як ви можете тримати мене під вартою. Як я можу втекти без ноги? Це абсурд! Скільки ви можете мене мучити? я живу на таблетках, я їсти толком не можу», - зазначив обвинувачений під час засідання.

Раніше адвокат заявляв, що Бекірову не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.

Нагадаємо, стан здоров'я Бекірова надкритичний.

Також повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано. 10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.