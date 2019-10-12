Ердоган відповів на критику ЄС: ми не зупинимо операцію в Сирії
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган заявив, що триває боротьба з терористичними організаціями
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на критику Заходу щодо операції в Сирії.
Про це повідомляє NTV.
Він заявив, що військова операція в Сирії буде продовжуватись.
«Ми не зупинимо цей крок», - сказав він.
Ердоган заявив, що Туреччина забезпечить безпеку своїх кордонів, очистить захід Євфрату, а також схід від терористичних організацій і забезпечить повернення сирійців до своїх домівок.
Він наголосив, що дії Туреччини в Сирії й Іраку не спрямовані проти територіальної цілісності цих країн.
«Хто б що не говорив, ми не зупинимося. Ми боремося не з курдами, ми боремося з терористичними організаціями», - наголосив Ердоган.