Напад на активістів під посольством Туреччини в Києві: за справу взялася поліція



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Чоловік, який вибіг із території посольства, розбив обличчя одній із протестувальниць Фото: Sofiia Lapina, Facebook

Під час мітингу одна з учасниць отримала незначні тілесні ушкодження від невідомого, який намагався вирвати у неї плакат

Столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту біля посольства Туреччини, що стався у п’ятницю, 11 жовтня, вранці.

До поліції надійшло повідомлення про конфлікт біля посольства, розташованого на вулиці Панаса Мирного. На виклик виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що ініціативна група громадян прийшла до адміністративної будівлі, аби провести мирну акцію. Під час заходу до однієї з учасниць підійшли невідомі, вирвали з рук плакат та спричинили їй тілесні ушкодження.

У подальшому лікарі «швидкої» надали їй медичну допомогу на місці. За їх інформацією, 32-річна потерпіла отримала незначні травми обличчя.

Працівники поліції встановили, що завчасно про проведення заходу організатори у відповідні установи не повідомляли.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Працівники поліції встановлюють всіх учасників інциденту, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомлялося, сьогодні біля посольства Туреччини у Києві сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії. Під час акції кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників та рвали їхні плакати. Одну із протестувальниць ударив у обличчя чоловік, який потім забіг на територію посольства.