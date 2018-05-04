Турецьке судно зіштовхнулося з човном НАТО
- Сьогодні, 12:31
-
Розсилка
Серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було
Турецьке вантажне судно зіштовхнулося з грецьким канонерським човном, що здійснював патрулювання на предмет незаконного перетину мігрантами Егейського моря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення ВМС Греції.
Інцидент стався близько 4-ї ранку у п'ятницю.
Канонерський човен «Armatolos» здійснював патрулювання поблизу берегів острова Лесбос в рамках операції НАТО.
Як стверджують грецькі ВМС, судно під турецьким прапором «наблизилося і торкнулося» борту грецького човна. Потім судно почало швидко рухатися у бік Туреччини і не реагувало на радіоповідомлення грецького човна.
Грецькі військові повідомили НАТО про інцидент і додали, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Крім того, серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було.
Як відомо, Туреччина і Греція є членами НАТО, однак останнім часом між двома країнами спостерігається зростання напруженості. В Альянсі вважають, що країни між собою повинні врегулювати суперечності, не залучаючи НАТО у цей процес.