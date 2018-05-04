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    Турецьке судно зіштовхнулося з човном НАТО

    Серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було
    Турецьке вантажне судно зіштовхнулося з грецьким канонерським човном, що здійснював патрулювання на предмет незаконного перетину мігрантами Егейського моря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення ВМС Греції. Інцидент стався близько 4-ї ранку у п'ятницю. Канонерський човен «Armatolos»  здійснював патрулювання
    • Сьогодні, 12:31
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    Серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було

    Турецьке вантажне судно зіштовхнулося з грецьким канонерським човном, що здійснював патрулювання на предмет незаконного перетину мігрантами Егейського моря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення ВМС Греції.

    Інцидент стався близько 4-ї ранку у п'ятницю.

    Канонерський човен «Armatolos»  здійснював патрулювання поблизу берегів острова Лесбос в рамках операції НАТО.

    Як стверджують грецькі ВМС, судно під турецьким прапором «наблизилося і торкнулося» борту грецького човна. Потім судно почало швидко рухатися у бік Туреччини і не реагувало на радіоповідомлення грецького човна.

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    Грецькі військові повідомили НАТО про інцидент і додали, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Крім того, серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було.

    Як відомо, Туреччина і Греція є членами НАТО, однак останнім часом між двома країнами спостерігається зростання напруженості. В Альянсі вважають, що країни між собою повинні врегулювати суперечності, не залучаючи НАТО у цей процес.

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    Туреччина НАТО Греція військові ВМС
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