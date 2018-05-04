Турецьке судно зіштовхнулося з човном НАТО

Серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було

Турецьке вантажне судно зіштовхнулося з грецьким канонерським човном, що здійснював патрулювання на предмет незаконного перетину мігрантами Егейського моря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення ВМС Греції. Інцидент стався близько 4-ї ранку у п'ятницю. Канонерський човен «Armatolos» здійснював патрулювання



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Серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було

Турецьке вантажне судно зіштовхнулося з грецьким канонерським човном, що здійснював патрулювання на предмет незаконного перетину мігрантами Егейського моря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення ВМС Греції.

Інцидент стався близько 4-ї ранку у п'ятницю.

Канонерський човен «Armatolos» здійснював патрулювання поблизу берегів острова Лесбос в рамках операції НАТО.

Як стверджують грецькі ВМС, судно під турецьким прапором «наблизилося і торкнулося» борту грецького човна. Потім судно почало швидко рухатися у бік Туреччини і не реагувало на радіоповідомлення грецького човна.

Грецькі військові повідомили НАТО про інцидент і додали, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Крім того, серйозних пошкоджень грецькому човну завдано не було.

Як відомо, Туреччина і Греція є членами НАТО, однак останнім часом між двома країнами спостерігається зростання напруженості. В Альянсі вважають, що країни між собою повинні врегулювати суперечності, не залучаючи НАТО у цей процес.