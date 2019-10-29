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    У світі

    Турецькі курорти наступного року подорожчають - ЗМІ

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    Ставка податку в 2020 році складе 1% від сукупної вартості наданих послуг. У 2021 році ставка зросте до 2% - Турецькі курорти наступного року подорожчають - ЗМІ
    Ставка податку в 2020 році складе 1% від сукупної вартості наданих послуг. У 2021 році ставка зросте до 2%

    З 2020 року у Туреччині запровадять «податок на проживання»

    У Туреччині з квітня 2020 року буде запроваджено «податок на проживання».

    Про це інформує Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

    Зазначається, що новий податок охопить всі об'єкти проживання, включно з готелями на курортах.

    Уточнюється, що податок спрямований не на туристів, а на об'єкти розміщення.

    Готелі будуть платити податок як з ціни розміщення постояльця, так і з послуг, що надаються включаючи харчування, відвідання басейну та розваги.

    Ставка податку в 2020 році складе 1% від сукупної вартості наданих послуг. У 2021 році ставка зросте до 2%.

    У зв'язку з цим «податок на проживання» буде включатися у вартість турів, внаслідок чого вони подорожчають мінімум на 2%.

    Раніше комерційний директор туристичного агентства Coral Travel Ерджюмент Юналан заявив, що туристи зможуть заощадити до 50% на поїздках до Туреччини, попередньо забронювавши місце та час відпочинку. Він зазначив, що стратегія з ранніми замовленнями особливо ефективна, якщо мандрівники купують путівку на липень або серпень, коли в Туреччині спостерігається великий наплив туристів.

    Джерело: Газета.Ru

    Туреччина ЗМІ відпочинок ціни послуги харчування
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