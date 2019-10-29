«За своєю дитиною треба слідкувати». Турецький суд обвинувачує росіянку у смерті її доньки у курортному готелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дитина померла після того, як її руку затягнуло в трубу басейну

Матів проходить у справі як обвинувачена другого ступеня, оскільки, за твердженням турецького суду, «треба стежити за своєю дитиною»

Суд в Туреччині змінив процесуальний статус матері загиблої в басейні 12-річної російської дівчинки. Про це в соцмережі «ВКонтакте» розповів батько дитини Андрій Лейкуціс.

За його словами, мати Наталія Адамова проходить у справі як обвинувачена другого ступеня, оскільки, за твердженням турецького суду, «треба стежити за своєю дитиною». При цьому основним обвинуваченим значиться керівництво і співробітники турецького готелю.

Також Лейкуціс зазначив, що зник відеозапис, на якому видно момент загибелі дівчинки. «Видно, як Аліса ходить по краю басейну. А потім щось зламалося, і запис припинився», - уточнив він.

Батько також розповів, що якщо мати дитини визнають винною, «це поставить хрест на отриманні будь-якої матеріальної компенсації».

Як відомо, 28 серпня дівчинка з Санкт-Петербурга, яку затягнуло в трубу на дні басейну в Туреччині, померла в лікарні. Раніше її вирішили не перевозити в Росію через високий ризик ускладнень. Вона перебувала в критичному стані.

Інцидент в готелі Бодрума стався 18 серпня. Руку дитини затягнуло в трубу басейну. За словами матері, першим дівчинку під водою побачив батько, коли пірнув. Він намагався її витягти, але тяга в трубі насоса була занадто сильною. Тоді чоловік почав кликати на допомогу, підключилися інші відпочивальники.

Мати дівчинки зазначила, що руку з насоса не вдалося витягти навіть після того, як його вимкнули. Після цього батько і ще семеро людей підняли її разом з шматком труби на руці.