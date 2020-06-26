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    У світі

    Туристам запропонували безкоштовно відпочити в Італії

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    Туристам запропонували безкоштовно відпочити в Італії - Туристам запропонували безкоштовно відпочити в Італії
    Туристам запропонували безкоштовно відпочити в Італії

    Туристи зможуть приїхати в Молізе зі своїми сім'ями і протягом тижня проживати в порожніх будинках і віллах

    Туристам запропонували безкоштовний відпочинок в італійському регіоні Молізе, який знаходиться в двох годинах їзди від Риму.

    Про це повідомляє The Sun.

    За даними таблоїду, мандрівники зможуть приїхати в Молізе зі своїми сім'ями і протягом тижня проживати в порожніх будинках і віллах з двома, трьома або чотирма спальними.

    Як зазначається, акцію під назвою Regalati il Molise ( «Подаруйте собі Молізе») запустили з ініціативи міської мерії в партнерстві з культурної асоціацією Amici Del Morrutto. В рамках її проведення туристам запропонували 40 безкоштовних путівок, які будуть дійсні в період з 4 липня по 3 жовтня.

    Для того щоб стати учасником проекту, необхідно заповнити спеціальну заявку на італійській мові і де вказати причину свого бажання поїхати в Молізе.

    У регіоні, куди запрошують туристів, проживає всього 305 тисяч жителів. Місцевий активіст Енцо Луонго (Enzo Luongo), що став одним з авторів проекту, розповів журналістам, що багато будинків роками стоять порожніми через те, що їх господарі переїхали в «багатші райони».

    «Це красиві, але безлюдні села, в яких немає туристичного житла. Тому ми подумали: як можна заохотити людей приїжджати сюди у важкі часи, коли туризм знаходиться на рекордно низькому рівні?» - сказав він, додавши, що регіону вдалося зберегти низький для Італії рівень захворюваності коронавірусів.

    відпочинок Італія туризм
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