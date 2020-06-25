На кордоні з Угорщиною утворилась величезна черга з автівок



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На КПП «Тиса» - черга з автомобілей

Для перетину кордону на Закарпаття їдуть люди з всієї країни

Прикордонники повідомили, що на виїзд з країни до Угорщини на пункті пропуску «Тиса» утворилась значна черга з автомобілей. Наразі у черзі стоїть 200 машин.

Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

Така ситуація утворилась, можливо, через послаблення карантинних обмежень зі сторони Угорщини. Тому прикордонники не встигають швидко пропускати всіх туристів.

Нагадаємо, Угорщина відновила пропуск пасажирських автобусів через кордон з Україною.

Щодо транзитного проїзду - в'їзд на територію цієї країни дозволяється цілодобово при наявності документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривале працевлаштування тощо.

Зазначимо, станом на сьогодні в Угорщині виявлено 4123 випадків коронавірусної інфекції, з них 577 смертельних та 2640 тих, хто одужав.

Тим часом в Україні фіксують новий антирекорд, який досяг 994 випадків коронавірусу за добу.