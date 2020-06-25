Табори на замку: Київ заборонив відкриття дитячих закладів до кінця карантину



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Дитячі табори та оздоровчі заклади на період карантину працювати не будуть

Враховуючи поширення захворюваності на Covid-19, Києвом прийнято рішення про недоцільність відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих закладів. Проте на відповідних територіях забезпечуватимуть безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття. Про це повідомили в Департаменті молоді та спорту Київської міської держадміністрації.

«На території Києва налічується 8 закладів, що розташовані в позаміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: МДЦ «Артек», ДОЗ «Хвиля», ДОТ «Сокіл», ДОК «Антей», ОТ «Лідер», ДОТ «Лісовий», ДПЗОВ «Пуща-Водиця». ДЗСТ «Жовтень», який є підрозділом дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Жовтень», відкриватися в 2020 році не планує», – зазначила заступниця директорки Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

Враховуючи встановлення режиму надзвичайної ситуації у Києві та країні, прийнято рішення про перевірку вищезазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров’я України офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 червня, у Києві підтверджено 4613 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб.

Коронавірус в Україні

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Померли 1067

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24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.

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