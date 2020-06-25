Велика вода вже близько. Влада Одещини зробила термінове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Одещину насувається велика кількість води з Західної України, а Бессарабія та північ області вже потерпають від повені - Куций

Голова Одеської облдержадміністрації попередив, що у ці вихідні відпочинок на річці чи лимані може бути смертельно небезпечним

На Одещині готуються до можливої повені. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За словами очільника ОДА, на Одещину насувається велика кількість води з Західної України, а Бессарабія та північ області вже потерпають від повені.

«Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць», – зазначив Куций.

За його словами, Одеська ОДА разом із Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю вже в посиленому режимі здійснюють моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.

«Ми добре знаємо, що з природою краще не жартувати. У ці вихідні жителям Одещини та туристам краще пропустити відпочинок на річці чи лимані. Це може бути смертельно небезпечно, – акцентував Максим Куций.– Попередьте близьких, які живуть у можливих районах підтоплення та бережіть себе».

Як повідомлялось у травні цього року, що південні області і особливо Одещина постраждали від засухи. Аграрії прогнозували втрату 50% врожаю.

Нагадаємо, рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.