Туска не переконали останні пропозиції Джонсона щодо Brexit



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Президент Європейської ради Дональд Туск

«Мій меседж прем’єру Борису Джонсону: ми залишаємося відкритими, але не переконаними», - заявив Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає останні пропозиції голови уряду Британії щодо Brexit непереконливими.

Про це він написав у Twitter.

«Сьогодні мав дві телефонні розмови з приводу Brexit, спочатку з Дубліном, потім з Лондоном. Моє послання прем’єру Лео Варадкару: ми повністю підтримуємо Ірландію. Мій меседж прем’єру Борису Джонсону: ми залишаємося відкритими, але не переконаними», - написав Туск.

Раніше Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений «бекстоп» (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Британський прем'єр назвав свою пропозицію «справедливим та розумним компромісом» і заявив, що тепер обидві сторони»повинні розглянути питання про наявність достатньої готовності йти на компроміс», щоб напрацювати угоду до 31 жовтня.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори стосовно останніх пропозицій прем'єрміністра Бориса Джонсона.

Як відомо, прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit.