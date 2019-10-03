Глава Єврокомісії відреагував на нові пропозиції Джонсона щодо Brexit



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Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Юнкер визнав «прогрес» щодо повного узгодження регуляторних норм щодо товарів з Великобританії та Північної Ірландії

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори стосовно останніх пропозицій прем'єрміністра Бориса Джонсона внести зміни до угоди Великобританії про Brexit.

Про це повідомляє DW.

У відкритому листі до Юнкера Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений «бекстоп» (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Британський прем'єр назвав свою пропозицію «справедливим та розумним компромісом» і заявив, що тепер обидві сторони»повинні розглянути питання про наявність достатньої готовності йти на компроміс», щоб напрацювати угоду до 31 жовтня. У разі, якщо сторонам не вдасться досягнути домовленностей, Великобританія вийде з ЄС без угоди, наполягає Джонсон.

У свою чергу, після телефонної розмови з Джонсоном Юнкер визнав «прогрес» щодо повного узгодження регуляторних норм щодо товарів з Великобританії та Північної Ірландії. Однак голова Єврокомісії також зауважив «проблемні моменти, які потребуватимуть подальших доопрацювань найближчими днями». Зокрема, це стосується «бекстопу».

Юнкер наголосив, що необхідно ухвалити юридично оперативне рішення, яке зможе запобігти повноцінним перевіркам на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, а також захистити єдиний ринок ЄС та Ірландії.

Як відомо, прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit.

Раніше Джонсон запропонував ЄС розпочати нові переговори щодо угоди про Brexit. Він хоче переглянути, зокрема, ту частину договору, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства - так званий backstop.

Велика Британія мала вийти з ЄС 29 березня. У квітні Лондону була надана відстрочка до 31 жовтня. Джонсон має намір реалізувати Brexit до цього терміну за будь-яких обставин, у тому числі і без угоди.