Прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit



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Джонсон пообіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня навіть якщо не буде досягнуто угоди щодо Brexit

Джонсон пообіцяв не проводити жодних перевірок на кордоні між Республікою Ірландією та Північної Ірландією

Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв не проводити жодних перевірок на кордоні між Республікою Ірландією та Північної Ірландією в рамках плану уникнення жорсткого кордону.

Про це він заявив під час конференції Консервативної партії в середу, повідомляє Sky news.

«Ми за жодних обставин не матимемо перевірок на або біля кордону в Північній Ірландії», - пообіцяв Джонсон.

«Так, це компроміс з боку Великої Британії і я дуже сподіваюся, що наші друзі це розуміють і підуть на компроміс у свою чергу», - зауважив британський прем’єр.

Загалом у своїй промові Джонсон пообіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня навіть якщо не буде досягнуто угоди щодо Brexit.

«Я боюся, що через три з половиною роки люди починають відчувати, що їх приймають за дурнів. Вони починають підозрювати, що в цій країні є сили, які просто не хочуть, щоб Brexit був взагалі реалізований - і якщо вони виявляться правими в цій підозрі, тоді я вважаю, що це матиме серйозні наслідки для довіри до демократії. Давайте зробимо Brexit 31 жовтня. Давайте зробимо це завдяки можливостям, які запропонує Brexit. Не тільки для того, щоб повернути контроль над своїми грошима та своїми кордонами та нашими законами», - зауважив британський прем’єр.

Також зазначається, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та Борис Джонсон проведуть телефонну розмову о 16.15 за місцевим часом (18:15 за київським).

Як повідомлялося, Велика Британія передала Брюсселю неофіційні документи, що стосуються умов Brexit. У них пропонується створити «центри митного оформлення» по обидва боки кордону, щоб уникнути необхідності перевірок при її перетині.

Пізніше прем’єрміністр Британії Борис Джонсон заявив, що детальні плани щодо Brexit оприлюднить перед Європейським Союзом до четверга цього тижня, включаючи й заходи щодо уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія.

Раніше Джонсон запропонував ЄС розпочати нові переговори щодо угоди про Brexit. Він хоче переглянути, зокрема, ту частину договору, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства - так званий backstop.

Велика Британія мала вийти з ЄС 29 березня. У квітні Лондону була надана відстрочка до 31 жовтня. Джонсон має намір реалізувати Brexit до цього терміну за будь-яких обставин, у тому числі і без угоди.