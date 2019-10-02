Джонсон висунув ЄС ультиматум щодо Brexit



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Прем'єр Британії Борис Джонсон

Джонсон погрожує взагалі вийти з переговорного процесу та готуватися до виходу з ЄС без угоди

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон зробив останню пропозицію ЄС щодо Brexit.

У разі, якщо чиновники ЄС не приймуть цей варіант, Джонсон погрожує взагалі вийти з переговорного процесу та готуватися до виходу з ЄС без угоди, повідомляє Daily Mail.

«Посланець для перемовин з ЄС Бориса Джонсона сьогодні доставив у Брюссель довгоочікувану угоду Brexit, прем'єр-міністр Британії закликав чиновників ЄС бути виваженими розглядаючи документ», - йдеться у повідомленні.

Погоджений урядом Британії текст угоди був переданий разом з листом-зверненням до голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера з закликом піти на «розумний компроміс».

Водночас Джонсон попередив, що може взагалі вийти з переговорів, якщо ЄС відкине цей варіант угоди, та готуватиме вихід зі спільноти без угоди 31 жовтня. Джонсон може навіть бойкотувати саміт ЄС у цьому місяці, якщо Брюссель відмовиться розглядати запропоновану угоду.

У проєкті угоди взагалі оминається питання ірландського backstop.

Як відомо, прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit.

Раніше Джонсон запропонував ЄС розпочати нові переговори щодо угоди про Brexit. Він хоче переглянути, зокрема, ту частину договору, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства - так званий backstop.

Велика Британія мала вийти з ЄС 29 березня. У квітні Лондону була надана відстрочка до 31 жовтня. Джонсон має намір реалізувати Brexit до цього терміну за будь-яких обставин, у тому числі і без угоди.