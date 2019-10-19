У Баку поліція затримує опозиційних активістів, середмістя оточено силовиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання протестувальників у Баку Фото: Радіо Свобода

Затримання опозиціонерів у Баку почалися ще 17 жовтня

В столиці Азербайджану місті Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів через непогоджені з владою вуличні акції протесту.

Про це повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

У повідомленні йдеться, що центр міста оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.

При цьому додається, що серед затриманих – лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.

Опозиційний російський ресурс «Настоящее время» опублікував відео затримання у Баку.

В столице Азербайджана проходят несогласованные с властями протесты оппозиции. Их участники требуют освобождения политзаключенных, снижения цен на газ и электричество, ввода медицинской страховки.



По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек pic.twitter.com/qU8NOosyPY — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 19, 2019

Опозиціонери запропонували мерії Баку три варіанти місць у місті, де вони хотіли б провести мітинг, але отримали відмову. Як альтернативу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста, а за участь у несанкціонованій акції пригрозила санкціями аж до кримінальної відповідальності.

Затримання опозиціонерів у Баку почалися ще 17 жовтня. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

Організатори мітингу 19 жовтня – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції в проведенні мітингу.

Нагадаємо, 8 жовтня прем’єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов на засіданні Міллі Меджлісу подав у відставку.