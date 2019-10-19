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    У світі

    У Баку поліція затримує опозиційних активістів, середмістя оточено силовиками

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    Затримання протестувальників у Баку&nbsp; - У Баку поліція затримує опозиційних активістів, середмістя оточено силовиками
    Затримання протестувальників у Баку 
    Фото: Радіо Свобода

    Затримання опозиціонерів у Баку почалися ще 17 жовтня

    В столиці Азербайджану місті Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів через непогоджені з владою вуличні акції протесту.

    Про це повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

    У повідомленні йдеться, що центр міста оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.

    При цьому додається, що серед затриманих – лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.

    Опозиційний російський ресурс «Настоящее время» опублікував відео затримання у Баку.

    Опозиціонери запропонували мерії Баку три варіанти місць у місті, де вони хотіли б провести мітинг, але отримали відмову. Як альтернативу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста, а за участь у несанкціонованій акції пригрозила санкціями аж до кримінальної відповідальності.

    Затримання опозиціонерів у Баку почалися ще 17 жовтня. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

    Організатори мітингу 19 жовтня – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

    Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції в проведенні мітингу.

    Нагадаємо, 8 жовтня прем’єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов на засіданні Міллі Меджлісу подав у відставку.

    Азербайджан поліція опозиція протесты
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