У Києві обікрали автомобіль легендарного генерал-лейтенанта Забродського



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Михайло Забродський – генерал-лейтенант, народний депутат та Герой України

Невідомі розбили вікно автомобіля депутата і вкрали документи та особисті речі

У Києві невідомі обікрали автомобіль Героя України, народного депутата із «Європейської солідарності» Михайла Забродського . Про це повідомила пресслужба київський поліції.

Подія сталася вранці 17 жовтня у Дарницькому районі.

Невідомі розбили вікно автомобіля депутата і вкрали документи та особисті речі.

За фактом події поліція відкрила справу за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Михайло Забродський – генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил, Герой України. У січні 2013 року був призначений командувачем 95-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується в Житомирі. Під командуванням Забродського брала активну участь у війні на сході України у гарячих 2014−2015 роках.

Забродський пройшов до парламенту по списку «Європейської солідарності» Петра Порошенка під номером чотири.