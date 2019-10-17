У Києві обікрали автомобіль легендарного генерал-лейтенанта Забродського
Михайло Забродський – генерал-лейтенант, народний депутат та Герой України
Невідомі розбили вікно автомобіля депутата і вкрали документи та особисті речі
У Києві невідомі обікрали автомобіль Героя України, народного депутата із «Європейської солідарності» Михайла Забродського . Про це повідомила пресслужба київський поліції.
Подія сталася вранці 17 жовтня у Дарницькому районі.
Невідомі розбили вікно автомобіля депутата і вкрали документи та особисті речі.
За фактом події поліція відкрила справу за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.
Михайло Забродський – генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил, Герой України. У січні 2013 року був призначений командувачем 95-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується в Житомирі. Під командуванням Забродського брала активну участь у війні на сході України у гарячих 2014−2015 роках.
Забродський пройшов до парламенту по списку «Європейської солідарності» Петра Порошенка під номером чотири.