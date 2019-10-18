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    Барселона пережила ще одну ніч масових заворушень

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    <p>Поліція запобігла зіткненню радикалів, які почали кидати каміння та петарди</p> - Барселона пережила ще одну ніч масових заворушень

    Поліція запобігла зіткненню радикалів, які почали кидати каміння та петарди

    Протестувальники підпалили сміття. Один з банків та магазин одягу були розграбовані

    У Барселоні вночі 18 жовтня відновилися сутички між ультраправими та прихильниками незалежності Каталонії.

    Про це  повідомляє El Pais

    Поліція запобігла зіткненню радикалів, які почали кидати каміння та петарди.

    Протестувальники підпалили сміття. Один з банків та магазин одягу були розграбовані.

    Напруження почало зменшуватися після другої ранку. У Барселоні, Жироні та Таррагоні поліція затримала 11 осіб.

    У п’ятницю очікується прибуття до Барселони п’яти колон протестуючих.

    Нагадаємо, в ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.

    Громадянам України, які проживають в Іспанії, рекомендують утриматися від поїздок до Барселони найближчими днями.

    Іспанія протест поліція
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