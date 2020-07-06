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    Війна на Донбасі: ворог з ночі стріляв з важкої артилерії та заборонених мінометів

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    Окупанти з початку доби шість разів обстріляли позиції Збройних сил - Війна на Донбасі: ворог з ночі стріляв з важкої артилерії та заборонених мінометів
    Окупанти з початку доби шість разів обстріляли позиції Збройних сил

    Один військовий отримав осколкове поранення

    Російські окупаційні війська від початку доби шість разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один український військовий отримав бойове травмування.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська діяли агресивніше. До опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів, у переважній більшості з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення… Внаслідок розриву однієї з мін бойове травмування отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. Наразі воїн перебуває в медичному закладі, йому оперативно надано необхідну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», - поінформував речник.

    За словами Праути, на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новгородського – вночі випустили 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм, а вранці – 10 120-мілімітрових мін. 10 і 20 мін калібру 120 мм відповідно розірвалися у ранковий час на позиціях українських військ в районах Зайцевого і Південного.

    Крім того, після 6-ї ранку противник майже пів години зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання біля Хутора Вільного.

    На Донецькому напрямку окупанти у ранковий час вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів поблизу Верхньоторецького.

    За інформацією речника, підрозділи Операції Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Втрати ворога уточнюються.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони війна обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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