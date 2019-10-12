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    У світі

    У бельгійському місті Арлон відкрили пам’ятник Анні Київській

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    <p>У бельгійському Арлоні відкрили пам&rsquo;ятник Анні Київській</p> - У бельгійському місті Арлон відкрили пам’ятник Анні Київській

    У бельгійському Арлоні відкрили пам’ятник Анні Київській

    Фото: Дмитро Шкурко/Укрінформ

    Історична постать Анна Ярославни уособлює глибокі історичні зв’язки, які існують між Україною та рештою Європи – посол

    Урочиста церемонія відкриття скульптури Анни Ярославни, київській княгині та королеві Франції, відбулася в суботу у старовинному бельгійському місті Арлон.

    Церемонія відбулася в межах проєкту «Шлях Королеви», який відтворює шлях, яким майбутня королева Франції долала відстань від Києва до Парижа, повідомляє Укрінформ.

    «Відкриття скульптури київської княгині є символом історичних зв’язків, які поєднують всю Європу і Україну. Ця подія стала можливою завдяки енергії та ентузіазму мерії Києва та зусиллям посольства України в Королівстві Бельгія. То тепер ми сподіваємося, що більше українців будуть приїздити до нашого чудового міста», – зазначив під час відкриття пам’ятки бургомістр міста Арлон Вінсен Магнюс.

    Під час виступу на церемонії посол України в Бельгії Микола Точицький наголосив, що історична постать Анна Ярославни уособлює глибокі історичні зв’язки, які існують між Україною та рештою Європи. Тож для України європейська інтеграція є природним процесом, який означає повернення до власних витоків.

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    Автор скульптури Костянтин Скритуцький розповів кореспондентові Укрінформу, що образ Анна Ярославни народжувався в уяві завдяки численним історичним пам’яткам і згадкам. Київська княгиня та майбутня королева Франції постає в образі маленької дівчинки, яка колись ходила вулицями стародавнього Києва та мріяла про майбутнє.

    У заході взяли участь представники міської громади Арлона, українські дипломати та представники мерії Києва.

    історія Бельгія посол культура
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