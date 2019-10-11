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    Богдан зустрівся з послами країн «Великої сімки»

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    <p>Богдан поінформував дипломатів про очікування української сторони від зустрічі у Нормандському форматі</p> - Богдан зустрівся з послами країн «Великої сімки»

    Богдан поінформував дипломатів про очікування української сторони від зустрічі у Нормандському форматі

    Фото: пресслужба глави держави

    Співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію на Донбасі

    Керівник Офісу президента Андрій Богдан провів зустріч з послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні.

    Про це 11 жовтня повідомляє пресслужба глави держави.

    «Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу нашій країні, наголосивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема, заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил у Золотому та Петрівському.

    Богдан поінформував дипломатів про очікування української сторони від зустрічі у Нормандському форматі.

    Окрему увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну та високорозвинену державу.

    «Посли запевнили у беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу», - заявили в пресслужбі президента.

    До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан, його партнер Андрій Вавриш і нардеп, екс-гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко пропонують політичні дивіденди депутатам Київради в обмін на саботаж роботи органу.

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